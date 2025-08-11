Мъж е загинал, десетки са пострадали при силния трус в Турция

OFFNews 11 август 2025 в 06:57 1509 0
Един човек е загинал, а 29 души са били ранени в резултат на земетресението с магнитуд 6,1, разтърсило района на Балъкесир, и усетено силно и в Истанбул и много други градове, включително и у нас. 

Възрастен мъж на 81 години е починал, след като е изваден жив изпод развалините на срутен при земетресението блок в Съндърга, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, информира БТА. Състоянието на 29-те ранени не е тежко и няма опасност за живота им.

Разрушени са били 16 сгради. Хиляди хора са излезли да нощуват навън. 

Гражданите са предупредени да не влизат в повредени сгради.

