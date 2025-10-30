''Лукойл'' намери купувач на международните си активи

Руската енергийна група "Лукойл" обяви днес на сайта си, че е приела оферта от мултинационалната компания за търговия със суровини "Гънвор" за покупката на "Лукойл Интернешънъл", контролираща чуждестранните активи на петролния гигант. Според съобщението „Лукойл“ поема ангажимент да не води преговори с други потенциални купувачи.

Решението е следствие от наложените от САЩ санкции върху компанията.

"Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за прекратяване на дейността, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към министерството на финансите на САЩ. При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъснатата работа на своите международни активи", написаха от "Лукойл".

Купувачът "Гънвор" е една от водещите световни компании за търговия с енергийни суровини, пише Блумбърг. Регистрирана е в Кипър, като основният ѝ търговски офис се намира в Женева, Швейцария. Има и офиси в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по света. "Гънвор" притежава и отделно дружество — "Ниера", създадено през 2021 г. за инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

Агенцията отбелязва, че до 2014 г. собственик е един от приближените до Кремъл бизнесмени - Генадий Тимченко. Тогава той беше включен в списъка със санкционирани лица на САЩ, но малко преди това продава активите си на другия акционер - Торнобьорн Торнквист. Впоследствие компанията попада в „черните списъци“ на Великобритания и на Европейския съюз.

В момента шведският предприемач е основен акционер с 85% от капитала на дружеството. След началото на войната в Украйна, компанията официално прекратява търговията с руски суров петрол.