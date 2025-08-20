Лавров: Утопия е да се решават въпроси за сигурността в света без Русия

Да се решат въпросите на колективната сигурност в света без участието на Русия не е възможно, на Запад разбират, че това е "утопия и път за никъде". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров след разговори в Москва с вицепремиера и министър на външните работи на Йордания Айман ас Сафади, предаде ТАСС.

Изказването на Лавров идва два дни, след като американският президент Доналд Тръмп прие украинския си колега и европейски лидери за дискусии за гаранциите за сигурността на Украйна, които биха могли да помогнат за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс.

„Не можем да се съгласим с това, че сега се предлага въпросите, свързани със сигурността, колективната сигурност, да се решават без Руската федерация. Това няма да се получи“, бе категоричен руският първи дипломат. „Неведнъж сме обяснявали, че Русия не преувеличава своите интереси, но ще защитаваме законните си интереси твърдо и решително. И съм сигурен, че на Запад и преди всичко в Съединените щати, прекрасно разбират, че сериозното обсъждане на въпроси, свързани със сигурността без Руската федерация, е утопия, път за никъде“, допълни той.

Руският външен министър каза също, че Москва е готова да води преговори във всякакъв формат и да повиши нивото на делегациите в преговорите, но всяка среща между руските и украинските лидери трябва да бъде кулминацията на такива преговори и трябва да бъде внимателно подготвена.