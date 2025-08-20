Лавров: Утопия е да се решават въпроси за сигурността в света без Русия

OFFNews 20 август 2025 в 15:45 2383 7
Сергей Лавров

Снимка Getty images
Сергей Лавров

Да се решат въпросите на колективната сигурност в света без участието на Русия не е възможно, на Запад разбират, че това е "утопия и път за никъде". Това заяви руският външен министър Сергей Лавров след разговори в Москва с вицепремиера и министър на външните работи на Йордания Айман ас Сафади, предаде ТАСС.

Изказването на Лавров идва два дни, след като американският президент Доналд Тръмп прие украинския си колега и европейски лидери за дискусии за гаранциите за сигурността на Украйна, които биха могли да помогнат за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс.

„Не можем да се съгласим с това, че сега се предлага въпросите, свързани със сигурността, колективната сигурност, да се решават без Руската федерация. Това няма да се получи“, бе категоричен руският първи дипломат.

„Неведнъж сме обяснявали, че Русия не преувеличава своите интереси, но ще защитаваме законните си интереси твърдо и решително. И съм сигурен, че на Запад и преди всичко в Съединените щати, прекрасно разбират, че сериозното обсъждане на въпроси, свързани със сигурността без Руската федерация, е утопия, път за никъде“, допълни той.

Руският външен министър каза също, че Москва е готова да води преговори във всякакъв формат и да повиши нивото на делегациите в преговорите, но всяка среща между руските и украинските лидери трябва да бъде кулминацията на такива преговори и трябва да бъде внимателно подготвена.

    3532

    7

    Деспин Митрев

    21.08 2025 в 10:20

    -0
    +0
    Утопия е да мислиш, че има място за теб и за шайката ви в този свят. Както и на русия, ако си остане такава, каквато е сега.

    180

    6

    Far Rider

    21.08 2025 в 08:56

    -0
    +0
    Колкото и да не ни се иска Коня има право. Благодарение на политиката на САЩ, която от военнопрестъпник превърна Путин във фактор, нещата са такива каквито казва Лавров. По време на преговорите в Белия дом Тръмп е получил обаждане от раздразнения Путин и 40 минути му е докладвал за какво се говори и кой какво е казал. Това показва и отношението му към "съюзниците".

    6759

    5

    GB

    20.08 2025 в 23:32

    -0
    +0
    А досега решени ли са подобни въпроси със
    сигурността в света, с руzzия?

    Например, въпросът с Украйна, решен заедно с руzzия като основен гарант?

    4818

    4

    Koel

    20.08 2025 в 19:31

    -0
    +8
    Така е. Утопия би било свят без юръсните рашисти.

    18138

    3

    Окомер

    20.08 2025 в 16:09

    -0
    +8
    Всеки проблем със сигурноста е свързан с руско участие. Да повикаш руснаци е все едно да вкараш вълк в кошарата. Спомнете си как мародерстваха тоалетни чинии!

    4530

    2

    Ivan

    20.08 2025 в 16:07

    -0
    +8
    Ако питате Путин и шайката му-интересите на Русия се разпростират върху Северното полукълбо, част от Южното, Артика, голяма част от Антарктида, Луната и пр. А според коджакефалията Лавров-тези интереси са напълно законни. Според кои закони-само те си знаят! И ще ги защитават с оръжие в ръка, докато не затрият света, нормалния свят. Щом Светът не ги признава за нормални и гледа на държавата им като на прокажена. Нагъл,по-нагъл,РУСНАК!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    20.08 2025 в 16:03

    -0
    +6
    Тия поразително приличат на училищния гамен - тъп, недодялан, не става за абсолютно нищо, но нагъл, арогантен и сдобил се отнякъде с пистолет и решил, че поради тая причина трябва да се меси във всичко и да задава тона навсякъде.
     
