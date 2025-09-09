Кремъл стои плътно зад гърба на сваления от власт президент на Република Сръбска

Сложните отношения в Босна и Херцеговина са резултат от грубата намеса на Запада във вътрешните работи на Босна и Херцеговина, обяви руският външен министър Сергей Лавров след среща в Москва с бившия президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик.

На пресконференция след срещата Лавров повтори критиките си към върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит. Руският външен министър заяви, че Шмит няма мандат от Съвета за сигурност на ООН и че "се опитва да налага решения и закони по волята на Запада", предаде Радио Свобода.

"Остро осъждаме опитите за отстраняване от власт на нежелани от Запада сръбски лидери, и особено на днешния ни събеседник, нашия приятел, законно избрания легитимен президент на Република Сръбска, чрез изфабрикувани наказателни дела", каза пред журналисти Лавров.

Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина отне мандата на Додик като президент на Република Сръбска след окончателна присъда на Съда на Босна и Херцеговина за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина, припомня РСЕ. В началото на август Додик беше осъден на една година затвор и шестгодишна забрана да заема публични длъжности в Босна и Херцеговина.

През октомври се очаква Русия ще поеме председателството на Съвета за сигурност на ООН. Днес Лавров заяви, че първата ѝ задача ще е да обяви заседание за ситуацията в Босна и Херцеговина за 31 октомври, "когато нашите колеги в Съвета ще трябва да отговарят на много неудобни въпроси".

На свой ред Додик допълни, че „Босна и Херцеговина никога не е вземала решение за налагане на санкции на Руската федерация, защото Република Сръбска предотврати това чрез своите представители“.

Наред с други неща, той заяви и че "няма злонамерено руско влияние" в Босна и Херцеговина. Наскоро Додик обяви в интервю за руската медия „Спутник“, че ще се срещне с Владимир Путин през октомври.

По думите му тогава, той ще поиска от Русия да наложи вето върху удължаването на мироопазващата мисия на ЕС в Босна и Херцеговина – ЕУФОР „Алтея“, която се гласува всеки ноември в Съвета за сигурност на ООН.