Кремъл: Среща Путин-Зеленски не се подготвя

Засега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо, заяви тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Тръмп обяви вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще, припомнят Ройтерс и Франс прес.

Американският президент заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

Гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат осигурени от чуждестранни военни сили, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в публикувано тази сутрин изявление, цитирано от руската агенция "РИА Новости".

"Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат", казва Песков.

"Това не може да представлява гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", допълва говорителят на Кремъл.

Песков посочва, че Путин е поканил Зеленски в Москва не, за да го кара да капитулира, а за да проведат разговор.

Пред журналисти на икономическия форум във Владивосток в отговор на въпрос защо е избрана именно Москва, Песков каза, че това е било предложение на Путин, но то е било отхвърлено от Зеленски чрез украинския външен министър.

В коментар за войната в Украйна Песков заяви, че се вижда светлина в края на тунела и Путин е заявил това, но за срокове, в които конфликтът ще приключи, засега е рано да се говори, допълва ТАСС.

Говорителят на Кремъл отрече на украинска територия да с аразположени севернокорейски войници, предадоха РИА „Новости“ и Ройтерс.