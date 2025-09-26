Ген. Сирски: Контролираме ситуацията на фронта, имаме някои успехи

Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски коментира пред журналисти ситуацията на фронта, отбелязвайки, че тя остава под контрола на украинските отбранителни сили.

„Що се отнася до общата ситуация на фронта, тя остава трудна. Врагът продължава да настъпва по основните направления, по-специално Покровск и Добропиля. Напрежението остава и по направленията Лиман и Новопавливско. По други направления се водят бойни действия с ниска интензивност. Като цяло ситуацията е под наш контрол“, каза Сирски.

Той добави, че „напоследък имаме някои успехи“, но не предостави подробности.

Според Сирски, активният фронт в момента се простира на почти 1250 км. Тази линия се е разширила с приблизително 200 км през последната година. Освен това все още имаме 2400 км, където не се водят бойни действия, но трябва да поддържаме войските си и там.

Общата численост на вражеската настъпателна групировка е приблизително 712 000 души личен състав, съобщи главнокомандващият на украинските въоръжени сили.

„Средностатистически имаме от 160 до 190 бойни сблъсъка дневно. И приблизително 15-20 щурмови операции от наша страна. Това означава, че продължаваме тактиката на активни контранастъпателни действия и активна отбрана. Това ни позволява, първо, да не отстъпваме инициативата на врага. Също така ни позволява да маневрираме със силите и средствата си, като съсредоточим усилията си върху проблемните зони“, отбеляза Сирски.

Според него врагът използва приблизително два пъти повече артилерийски снаряди. Украйна компенсира това чрез прецизността на ударите си, разузнаването и унищожаването на най-важните цели на противника.

Сирски коментира и ситуацията на границата с Днепропетровска област. Генералът я определи като "динамична", уточнявайки, че врагът се опитва да напредне там, използвайки тактика „хиляда рани“, защото не разполага със сили за бързо пробиване на украинската отбрана.