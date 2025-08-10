Гаф на македонските медии и полицията. Изчезналият в Охридското езеро българин не е открит

Изчезналият във водите на Охридското езеро 52-годишен български гражданин все още не е намерен, заяви днес по обяд говорителят на полицията в Охрид Стефан Димоски.

Той каза, че информациите за намирането на тялото, разпространени вчера и днес от македонските медии, не са точни.

Все още българинът се води за изчезнал. В течение на днешния ден ще бъдат предприети конкретни дейности за намирането му, каза Димоски.

52-годишният българин е изчезнал в събота при гмуркане на дълбочина 89 метра.

В събота вечерта и днес през деня редица македонски медии съобщиха, че тялото на 52-годишния българин, изчезнал след гмуркане в Охридското езеро, е открито край село Търпейца. Мъжът се е удавил, тялото е извадено от голяма дълбочина, твърдят редица македонски медии, сред които вестник "Нова Македония", Телевизия Телма, "Република", Puls24.

Телевизия Телма дори съобщи на сайта си, че говорителят на полицията в Охрид Стефан Димоски е потвърдил информацията, че тялото на 52-годишния българин е открито.