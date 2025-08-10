52-годишен българин се е удавил при гмуркане в Охридското езеро

Тялото на 52-годишния българин, изчезнал след гмуркане в Охридското езеро, е открито край село Търпейца. Мъжът се е удавил, тялото е извадено от голяма дълбочина, съобщиха от македонската полиция.

Според очевидци мъжът е бил облечен във водолазен костюм и е имал пълна водолазна екипировка, пише вестник "Нова Македония".

52-годишният българин е изчезнал в събота при гмуркане на дълбочина 89 метра.

"Езерна полиция", водолазен клуб "Амфора" в Охрид и Червеният кръст издирваха нашия съгражданин. В издирването са се включили и много местни граждани. Ползвана е и сонарна техника, съобщиха пред БТА от Генералното консулство на България в Битоля.