52-годишен българин се е удавил при гмуркане в Охридското езеро

OFFNews 10 август 2025 в 09:50 601 0
Охридско езеро

Снимка Getty Images
Охридското езеро

Тялото на 52-годишния българин, изчезнал след гмуркане в Охридското езеро, е открито край село Търпейца. Мъжът се е удавил, тялото е извадено от голяма дълбочина, съобщиха от македонската полиция.

Според очевидци мъжът е бил облечен във водолазен костюм и е имал пълна водолазна екипировка, пише вестник "Нова Македония".

52-годишният българин е изчезнал в събота при гмуркане на дълбочина 89 метра.

"Езерна полиция", водолазен клуб "Амфора" в Охрид и Червеният кръст издирваха нашия съгражданин. В издирването са се включили и много местни граждани. Ползвана е и сонарна техника, съобщиха пред БТА от Генералното консулство на България в Битоля.

