Двама убити и петима ранени при стрелба в Ница

Двама души са убити и петима са ранени при стрелба във френския град Ница, предаде ДПА, като се позова на официални представители.

Нападението е станало в петък вечерта в бедния западен квартал Ле Мулен, известен като център за търговия с наркотици.

По думи на кмета на Ница Кристиан Естрозим стрелбата, открита снощи, е свързана с търговия с наркотици и при нея са използвани автоматични оръжия. Той призова за повишаване на полицейското присъствие в района, където е станало нападението.

След случая са били мобилизирани допълнителни полицейски сили за гарантиране на безопасността.

В момента по случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство.

Според френски медии заподозрените са избягали и все още се издирват.