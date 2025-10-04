Двама убити и петима ранени при стрелба в Ница

Двама души са убити и петима са ранени при стрелба във френския град Ница, предаде ДПА, като се позова на официални представители.
Нападението е станало в петък вечерта в бедния западен квартал Ле Мулен, известен като център за търговия с наркотици.
По думи на кмета на Ница Кристиан Естрозим стрелбата, открита снощи, е свързана с търговия с наркотици и при нея са използвани автоматични оръжия. Той призова за повишаване на полицейското присъствие в района, където е станало нападението.
След случая са били мобилизирани допълнителни полицейски сили за гарантиране на безопасността.
В момента по случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство.
Според френски медии заподозрените са избягали и все още се издирват.
????????????BREAKING: MASS SHOOTING IN NICE, FRANCE— Basil the Great (@Basil_TGMD) October 3, 2025
Early reports this is a result of Migrant Gang Warfare
[Developing Story] ???? pic.twitter.com/bq5dDOsu9t
