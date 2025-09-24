Дания се извини на гренландките за принудителната контрацепция, на която са били подложени

Датският премиер Мете Фредериксен пристигна в Нук, за да поднесе извиненията си на гренландките, станали жертва на кампанията за принудителна контрацепция, водена от Дания на огромния арктически остров в продължение на повече от три десетилетия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това е "важен момент" и той е свързан с "тъмна страница от нашата обща история", написа тя в социалните мрежи след пристигането си в Гренландия.

"Това ще бъде много важен момент за тези жени, разбира се, но и за обществото като цяло", подчерта датската депутатка Аая Кемниц, която представлява Гренландия в парламента. "Това е втората стъпка в процеса на помирение след огласяването на извиненията", добави тя.

Очаква се церемонията да започне в 14:00 часа местно време.

Кампанията, започнала в края на 60-те години и продължила до 1992 г., е имала за цел да намали раждаемостта в Гренландия. В края на 1970 г. на най-малко 4070 жени, или близо половината жени в Гренландия в детеродна възраст, е била поставена спирала, според проучване, представено в началото на септември. Действието е било извършвано предимно без предварително съгласие, дори при непълнолетни.

Използването на това средство за контрацепция обаче е причинило сериозни усложнения при много жени. Голяма част от тях са станали безплодни.

В края на август датският премиер Мете Фредериксен поднесе извинения на жертвите, отговаряйки на искане, което тези жени отправяха от няколко години. В понеделник тя обяви създаването на "фонд за помирение", за да компенсира тях и други гренландци, дискриминирани поради произхода си в други случаи.

"Това е много добра новина, защото моите клиенти не се задоволяват само с извинение", казва Мадс Праминг, адвокат на около 150 от пострадалите, които съдят датската държава за нарушаване на човешките им права и искат обезщетение.

Между Нук и Копенхаген има много пречки, по-специално принудителните осиновявания или принудителното настаняване на гренландски деца в Дания. Датското правителство се опитва да успокои напрежението в момент, когато Гренландия е обект на интерес от страна на САЩ на Доналд Тръмп.

"Външният натиск, особено от страна на САЩ, принуждава Дания да увеличи усилията си", смята Кемниц.

Министър-председателката Фредериксен наруши традицията на своите предшественици, които твърдяха, че Дания няма причина да се извинява. Централното и гренландското правителство се споразумяха да започнат независимо разследване на практики за контрацепция, чиито заключения бяха оповестени.

Води се друго разследване, свързано с правните последици от тази кампания. То трябва да установи дали Дания е извършила геноцид. Очаква се докладът от него да бъде огласен през пролетта на следващата година.