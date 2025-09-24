Дания се извини на гренландките за принудителната контрацепция, на която са били подложени

Датският премиер Мете Фредериксен пристигна в Нук, за да поднесе извиненията си на гренландките, станали жертва на кампанията за принудителна контрацепция, водена от Дания на огромния арктически остров в продължение на повече от три десетилетия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Това е "важен момент" и той е свързан с "тъмна страница от нашата обща история", написа тя в социалните мрежи след пристигането си в Гренландия.
"Това ще бъде много важен момент за тези жени, разбира се, но и за обществото като цяло", подчерта датската депутатка Аая Кемниц, която представлява Гренландия в парламента. "Това е втората стъпка в процеса на помирение след огласяването на извиненията", добави тя.
Очаква се церемонията да започне в 14:00 часа местно време.
Кампанията, започнала в края на 60-те години и продължила до 1992 г., е имала за цел да намали раждаемостта в Гренландия. В края на 1970 г. на най-малко 4070 жени, или близо половината жени в Гренландия в детеродна възраст, е била поставена спирала, според проучване, представено в началото на септември. Действието е било извършвано предимно без предварително съгласие, дори при непълнолетни.
Използването на това средство за контрацепция обаче е причинило сериозни усложнения при много жени. Голяма част от тях са станали безплодни.
В края на август датският премиер Мете Фредериксен поднесе извинения на жертвите, отговаряйки на искане, което тези жени отправяха от няколко години. В понеделник тя обяви създаването на "фонд за помирение", за да компенсира тях и други гренландци, дискриминирани поради произхода си в други случаи.
"Това е много добра новина, защото моите клиенти не се задоволяват само с извинение", казва Мадс Праминг, адвокат на около 150 от пострадалите, които съдят датската държава за нарушаване на човешките им права и искат обезщетение.
Между Нук и Копенхаген има много пречки, по-специално принудителните осиновявания или принудителното настаняване на гренландски деца в Дания. Датското правителство се опитва да успокои напрежението в момент, когато Гренландия е обект на интерес от страна на САЩ на Доналд Тръмп.
"Външният натиск, особено от страна на САЩ, принуждава Дания да увеличи усилията си", смята Кемниц.
Министър-председателката Фредериксен наруши традицията на своите предшественици, които твърдяха, че Дания няма причина да се извинява. Централното и гренландското правителство се споразумяха да започнат независимо разследване на практики за контрацепция, чиито заключения бяха оповестени.
Води се друго разследване, свързано с правните последици от тази кампания. То трябва да установи дали Дания е извършила геноцид. Очаква се докладът от него да бъде огласен през пролетта на следващата година.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Песков поучително към Тръмп: Русия не е хартиен тигър, а хартиени мечки няма
Банките стават като Netflix – един абонамент за всичко