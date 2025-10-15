Бившият съпруг на певицата Сия се бори за издръжка, за да продължи с луксозния живот

Бившият съпруг на австралийската певица Сия е поискал от нея над 250 000 щатски долара месечна издръжка, сочат документи, представени пред американски съд, съобщава Би Би Си, цитирана от БТА.

Поп звездата, чието пълно име е Сия Фърлър и която е известна с хитове като Chandelier и Titanium, посочи „непреодолими различия“, когато подаде молба за развод с Даниел Бернар през март. В съдебните документи бившият лекар Бернар посочва, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозния начин на живот“, който е водил по време на брака. Той твърди, че е бил „финансово зависим от Сия“, след като е напуснал работата си, за да управлява краткосрочен бизнес проект в сферата на медицината заедно със съпругата си.

В документите Бернар описва разходите на двойката, сключила брак през декември 2022 г. и с 18-месечен син, които надхвърляли 400 000 долара месечно за частни самолети, почивки, луксозно хранене и няколко служители на пълен работен ден.

„Никога не ни се е налагало да следим разходите си за живот“, пише той.

Бившият специалист по лъчетерапия уточнява също, че ще трябва да премине многогодишно обучение и да издържи сериозни изпити, преди да може да възстанови медицинския си лиценз. Бернар настоява и за допълнителни плащания, за да покрие разходите по делото.

    edin slep

    15.10 2025 в 15:06

    А, мъжка пиявица. Ти какво реши драги, че си напипал златната жилка, зарязал практиката и сега - дай ...
     
