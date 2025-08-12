Белият дом обсъжда дали да не прекласифицира марихуаната като ''по-малко опасна''

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп разглежда прекласифицирането на марихуаната като по-малко опасна и възнамерява да вземе решение в следващите седмици, предаде Политико.

По време на пресконференция в Белия дом Тръмп заяви, че това е много сложна тема. "Чувал съм много добри неща, свързани с медицинското приложение, и много лоши неща, свързани с почти всичко останало", коментира той.

Предходният кабинет на президента Джо Байдън също обмисляше да класифицира марихуаната като по-безвредна, но в крайна сметка не го направи.

Сега близкият съюзник на Тръмп - консервативният активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк, заяви, че се надява това да не се случи:

"Трябва да защитим обществените пространства за децата. Всичко вече мирише на трева, което е абсурдно. Нека направим по-трудно, а не по-лесно, да се разрушават обществените пространства", написа той в публикация в социалните мрежа X.

Прекласифицирането на марихуаната като наркотик би намалило наказанията, без да я направи напълно законна, отбелязва белгийското издание.

Преди президентските избори през 2024 г. Тръмп заяви, че ще гласува с „да“ за поправка във Флорида, която ще легализира марихуаната в целия щат. Избирателите във Флорида не одобриха поправката.

"Както вече съм заявявал, мисля, че е време да се сложи край на ненужните арести и лишаване от свобода на възрастни за малки количества марихуана за лична употреба. Трябва също да въведем разумни регулации, като същевременно осигурим достъп на възрастните до безопасни, тествани продукти“, написа тогава Тръмп в собствената си социалната мрежа Truth Social.

Още тогава той даде заявка, че ще проучи медицинските приложения на марихуаната и ползите от прекласифицирането ѝ в "списък III" на наркотиците, припомня Политико.