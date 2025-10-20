37-годишен българин е убит пред нощен клуб в Атина

37-годишен българин почина след като беше намушкан с нож пред нощен клуб на улица "Ласани" в Атина.

Инцидентът се случил малко след 03:00 ч. на 20 октомври, когато мъжът излязъл от заведението, за да разговаря с друг човек. Според първоначалната информация между двамата избухнал словесен спор, прераснал в бой, при който българинът е бил прободен в корема.

Очевидци подали сигнал на телефон 112, а пострадалият бил откаран с линейка в болницата в Никея. Въпреки усилията на медиците той е издъхнал от остра кръвозагуба, предаде БГНЕС.

Нападението шокира както персонала и посетителите на клуба, така и живеещите в района. Екипи на гръцката полиция събират записи от камерите за видеонаблюдение и разпитват свидетели, за да идентифицират извършителя. Към момента мотивите за престъплението не са изяснени, а от полицията обявиха, че всяка информация от граждани ще бъде разгледана незабавно.

Българското посолство в Атина е уведомено за случая и е в контакт с местните власти. При необходимост дипломатическата мисия ще окаже съдействие на семейството на загиналия.

Разследването продължава, а районът около нощния клуб остава под засилено полицейско наблюдение.