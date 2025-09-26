Втори протест на БОЕЦ пред централата на ДПС-Ново начало в София (видео)

OFFNews 26 септември 2025 в 18:39 1499 1
Телевизия Романи

Снимка Телевизия Романи
Протестиращите оставиха пред сградата надпис Пеевски и голяма буква "Д", която осеяха със счупени яйца

И днес пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София има протест, организиран от гражданското сдружение БОЕЦ. 

Събитието е под надслов: "За свободна България без Пеевски, Борисов и мафията!".

За момента има далеч по-малко хора, отколкото вчера. Въпреки това полицейското присъствие в района остава засилено.

Протестиращите скандират "ДПС е мафия", начело с Георги Георгиев от БОЕЦ.

Протестиращите настояват за незабавно освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста, оставка на вътрешния министър Даниел Митов и освобождаване на сградата на "Врабча" от страна на партията на Делян Пеевски.

    3248

    1

    user4eto

    26.09 2025 в 20:28

    -0
    +0
    Не, никога няма да живеем нормално. Нямаме общество. Имаме основно скотове.
     
