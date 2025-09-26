Втори протест на БОЕЦ пред централата на ДПС-Ново начало в София (видео)

И днес пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София има протест, организиран от гражданското сдружение БОЕЦ.

Събитието е под надслов: "За свободна България без Пеевски, Борисов и мафията!".

За момента има далеч по-малко хора, отколкото вчера. Въпреки това полицейското присъствие в района остава засилено.

Протестиращите скандират "ДПС е мафия", начело с Георги Георгиев от БОЕЦ.

Протестиращите настояват за незабавно освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев от ареста, оставка на вътрешния министър Даниел Митов и освобождаване на сградата на "Врабча" от страна на партията на Делян Пеевски.