Стотици на протест пред централата на ДПС - Ново начало (ОБНОВЯВА СЕ)

Стотици протестират пред централата на ДПС - Ново начало на ул. ,,Врабча“ 23. Има напрежение между протестиращи и полицаи.

Малко след 14 ч. - забелязва се засилено полицейско присъствие пред централата на ДПС. Очаква се по-късно днес отпред да се състои протест, огранизиран от гражданско движение БОЕЦ и подкрепен от "Продължаваме промяната - Демократична България" и Фондация за свободата "Фридрих Науман".

Протестът е под наслов "За свободна България - без Пеевски, Борисов и мафията!" и се очаква да започне в 15 часа.

"Достатъчно години бяхме свидетели на ограбване, зависимости и задкулисие. Достатъчно години България беше държана в плен от мафиоти, мутри, олигарси и корумпирани типове, от политици без морал и без отговорност към народа. Достатъчно жертви дадохме. Достатъчно българи бяха прокудени от родината им. Достатъчно човешки съдби, мечти, животи и бизнеси бяха убити, откраднати и унищожени", казват организаторите. "Днес заявяваме ясно: НЯМА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ!

Излизаме на блокада пред офиса на ДПС, защото там е символът на политическата мафия, на срастването на икономическата и политическата олигархия, на зависимостите, които задушават страната ни. Там е кочината на свинята! Там е Пеевски. Това не е офис на политическа партия, а мафиотска бърлога, в която се редят престъпления и криминални схеми за ограбването на народа и държавата", допълват те.

БОЕЦ призовават всички организатори на протести да радикализират своите действия, а гражданите да носят палатки и топли дрехи. Организаторите имат намерение да блокират сградата и бул. "Васил Левски".

По-рано днес председателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев заяви, че кметовете на ДПС - Ново начало от цялата страна товарят хора в автобуси да бранят централата. Мирчев и съпредседателят му Божидар Божанов присъстват на протеста.

"Шиши знаеш ли къде: опънал се е на кожена мебел, купил си е уиски последен модел и си е пуснал телевизора да ни гледа", казват първите от събралите се протестиращи.

В районна има линейка и пожарна.

На протеста присъства и чичото на един от младежите, които се сбиха с шефа на МВР-Русе.

15:20: Изявленията вече започнаха. Започна председателят на БОЕЦ Георги Георгиев. Според него и депутати Пеевски дори не е в София, излетял преди три часа за Дубай.

"В 18.00 трябва да сме хиляди тук. Тогава ще обявим и следващите си действия", каза той.

Протестиращите искат на място да дойдат областният управител Стефан Арсов и Лиляна Петрова, началник на ДНСК, и да донесат всички документи относно сградата, в която се помещава новата централа на ДПС.

От БОЕЦ се заканиха, че ако бизнесменът Васил Божков приближи периметъра на протеста, "той заедно с гавазите му, ще бъдат изнесени".

"Вчера Пеевски се е свързал с неговите кметовете от Разград и Шумен и е поискал да осигурят по 200 човека, а Кърджали - 400, които да дойдат днес с автобуси. Тъй като това се разбра късно снощи, най-вероятно Бойко Борисов му е казал, че "ще хвърли кърпата" и притеснен днес да няма оставка на правителството се е спрял", каза пред медиите Ивайло Мирчев. Той допълни, че Пеевски търси ескалация. "Внесли сме сигнал до съответните институции за несъответствие между декларираното от Пеевски имущество и това, което фирмите, на които е собственик, декларират като отчети. Разликите са между 100 и 130 млн. лева", каза Божидар Божанов.

Той посочи, че прокуратурата, Националната агенция по приходите и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, макар и до голяма степен да са контролирани от Пеевски, трябва да проверят цифрите.

15:39: Има спречквания с полицията. Скандирания: "Тук не е Москва!".

15:43: Говори Манол Глишев. Той пита къде са "жертвите на девширмето", визирайки подкрепящите Пеевски. Все още няма бусове с контрапротестиращи, но има провокатори. Един от тях беше изведен, след като нападна протестиращ. Глишев призова да се изолират.

16:00: Полицията се скара с организаторите за опъната палатка.

16:29: Според Георги Георгиев "Пеевски е кацнал". Информацията за излитането му е непотвърдена. Скандирания: "Мафията вън!".

17:10: Организаторите съобщиха, че бившият Главен прокурор Иван Гешев е бил вписан като адвокат в Пернишката адвокатска колегия. Освирквания.

Снимки: Маргарита Генчева, Еля Изетова