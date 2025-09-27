Приключи протестът срещу еврото

Приключи протестът в София срещу еврото и за оставката на правителството, който се проведе на площад „Княз Александър Първи“ пред Народното събрание и Българската народна банка (БНБ), предаде БТА.

Организатори са партия „Възраждане“, движение „23 септември“ и „Фронт за лева“. По време на протеста се събираха и подписи за провеждане на национален референдум относно приемането на еврото.

С български и руски знамена, под звуците на патриотични песни протестиращите спряха пред Българската народна банка.

След това протестиращите стигнаха до сградата на Столична община, където поискаха сваляне на украинското знаме. Достъпът до Столична община бе блокиран от екипи на жандармерията и полицията.

След което шествието отново се насочи към площад „Княз Александър Първи“, където протестът приключи.

Миналата седмица също имаше протест пред Народното събрание. Тогава протестиращите блокираха движението на площад „Княз Александър Батенберг".