Зафиров след Китай: Няма да подавам оставка, не съм разменял реплики с Путин и Ким Чен-ун

OFFNews 05 септември 2025 в 16:28 1088 7
Атанас Зафиров

Снимка БГНЕС/архив
Атанас Зафиров

Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание. Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун, заяви председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров по БНР. 

ПП-ДБ поискаха оставката му заради присъствието му начело на делегация на военния парад в Китай. Нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда, каза Зафиров и припомни, че и преди три месеца е бил в Китайската народна република. 

Поканата беше приета много преди да стане ясен съставът на участниците. Тя беше потвърдена на един прием в китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Асен Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия. Отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения, обясни Зафиров. 

По думите му "нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха".

С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата, посочи Зафиров. 

"Аз бях като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България".

Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението, а целта била "преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство".

Зафиров коментира още, че посещението и срещите, които е имал са били изцяло партийни и няма нужда да уведомява премиера за тях". 

Посещението е било изцяло финансирано с лични средства на участниците в делегацията, обясни още лидерът на БСП. 

    3537

    7

    Деспин Митрев

    05.09 2025 в 18:32

    -0
    +0
    Тоа вопир ли ни е вицепремиер?

    -1000

    6

    Сикаджийска Мутра - Буда

    05.09 2025 в 18:24

    -0
    +3
    Да се чете пролетният дъжд , но не и мутрата Наполеон са виновни !

    -1000

    5

    Сикаджийска Мутра - Буда

    05.09 2025 в 18:22

    -0
    +0
    Комунисти владеят Територията и никога не са я отстъпвали !

    След като руската агентурна мрежа докара мадридския , процесите на демократизация блокираха , заформи се грабеж , заменки ,драстични кражби ...... изгря и простака борисов .... и Мафията тръгна в настъпление .

    Бандита борисов , Босът на Мафията разби държавата въведе омертата .

    Днес имаме нова порода комунисти . още по върли ,зли и крадливи некадърници....гербо-комунисти .

    Това е армията на прасето Наполеон-Мечо известен с голрият си задник и курвите Матахарита .

    Днес имаме Диктаторски Режим с параметри на Бандитска Клика .

    Гербо-комунисти и комунисти заедно с помиярите тошкофци сложиха ботуш на свободата ВИ .... на всички вас !

    Ще ви бият и ще ви убиват ...и други ще са виновни , пробетния дъжда , но не и Мутрата Наполеон .... унищожилелят на България !

    Да си пожелаем краят на прасето Наполеон !

    Друго спасение .... няма !

    242

    4

    Октим

    05.09 2025 в 18:13

    -0
    +6
    Сигурен съм, че тоя мурджо не е разменял реплики с абсолютно никой, но радостта да бъдеш до най-големите престъпници на съвремието ни е нещото, за което всяка една комунистическа свиня иска да изпита от рождението си!

    -6200

    3

    Gunteer

    05.09 2025 в 17:10

    -0
    +6
    Това човешка глава ли е, егати!?! Почти всички български политици трябва да подадат оставка дори и само защото излъчват пошлост, агресия и тъпота.

    3248

    2

    user4eto

    05.09 2025 в 17:05

    -0
    +6
    Тлъст и нагъл стърчи***!

    3934

    1

    Diogen

    05.09 2025 в 16:57

    -0
    +3
    Нека разследват този бесепарски дебелак, кой е платил за пътуването до Пекин? И ако се окаже, че китайските комуняги са го финансирали, трябва да му се бие силен шут. За него е норналмо да е нагъл, но това че премиерът Желязков е неадекватен по случилото се, показва едно - негрампотни некомпетентни хора поглавяват и този кабинет. От Европа Зафиров ис Фицо от Словакия бяха единствените парадиращи заедно със Си. Коментарът е излишен.
     
