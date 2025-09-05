Зафиров след Китай: Няма да подавам оставка, не съм разменял реплики с Путин и Ким Чен-ун

Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание. Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун, заяви председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров по БНР.

ПП-ДБ поискаха оставката му заради присъствието му начело на делегация на военния парад в Китай. Нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда, каза Зафиров и припомни, че и преди три месеца е бил в Китайската народна република.

Поканата беше приета много преди да стане ясен съставът на участниците. Тя беше потвърдена на един прием в китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Асен Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия. Отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения, обясни Зафиров.

По думите му "нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха".

С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата, посочи Зафиров.

"Аз бях като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България".

Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението, а целта била "преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство".

Зафиров коментира още, че посещението и срещите, които е имал са били изцяло партийни и няма нужда да уведомява премиера за тях".

Посещението е било изцяло финансирано с лични средства на участниците в делегацията, обясни още лидерът на БСП.