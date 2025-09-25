Според Радостин Василев не е работа на опозицията да събира кворума на управляващите

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обвини управляващите, че не могат да съберат кворум, за да заседава парламентът. Той ги призова да подадат оставка и посочи, че не е работа на опозицията да събира кворума на управляващите.

"Това е провал на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", на ИТН и на БСП, а не на опозицията, които в крайна сметка сме тук да пречим на тези хора да си правят каквото си искат", каза в кулоарите на парламента Радостин Василев.

Два дни поред 51-ото Народно събрание не успява да събере кворум, тъй като опозицията отказва да се регистрира.

Тази сутрин при проверката на броя народни представители в залата - нужни са 121, за да започне пленарното заседание - се регистрираха само 104 депутати.

Депутатите от парламентарните групи на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие" не се регистрират, въпреки че са в залата.

Председателят на НС Наталия Киселова обяви 15-минутна почивка преди да бъде направен втори опит. Вчера имаше само два опита за кворум, а НС "заседава" по-малко от час.

При втората проверка се регистрираха 111 души. Наталия Киселова закри заседанието в 9:18 с думите, че то "дори не е било и открито".

По думите на Василев опозицията не се регистрира, защото не е тяхна работа да правят кворума на управляващите.

"След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно "Д" не може да събере кворум в зала за да започне пленарното заседание. Това показва за пореден път колко нестабилно и жалко е мнозинството", посочи Василев.

Той призова управляващите да подадат оставка, защото "тепърва в зала ще говорим за водопади за корупция и за схемите им, които не спират".

Василев обясни, че мнозинството не е в състояние да "докара в зала" 120 души, защото са "на екскурзии т.нар. делегации", а "криенето и непоявяването им" е, защото знаят, че в обществото има много важни въпроси, които трябва да бъдат обсъждани.