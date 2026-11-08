''Русия има интерес и ресурси да стои зад бомбените заплахи в Европа''

Има повод да се притесняваме от бомбените заплахи. Трябва да си зададем въпроса кой има интерес от дестабилизация в Европа, кой има ресурсът и какъв е опитът му да го направи. Отговорът на всички тези въпроси е Русия.

Това заяви бившият ръководител на отдел „Киберсигурност” в ГДБОП Явор Колев по NOVA.

Въпреки че към настоящия момент няма резултати от разследванията, включително по отношение на заплахите от началото на октомври към училища не само в България, а и в Италия и в много европейски държави. Това е държава, която разглежда Европа като враждебна, уточнява той.

Според него целта им е да бъдат внесени страх и паника, както и да се изпробва готовността на институциите за такава реакция.

„Виждаме, че нямат готовност. При случая с хладилниците, въпреки че това се случи и в началото на октомври, сега се повтаря тази атака, тя води до същия ефект. Органите за киберсигурност трябваше още тогава да предприемат действия за информиране на всички потенциални жертви в други страни от ЕС, за да вземат мерки”, уточни той.

Според него мерки трябва да предприемат и големите хранителни вериги у нас.

„Инвестира се в сферата на киберсигурността, развиват се и органите, които отговарят за нея. Държавата ни е част от европейската система за сигурност и сме на европейско ниво. Никога не е достатъчно и все повече трябва да се инвестира в киберсигурност”, каза в заключение той по повод готовността на нашите служби.

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