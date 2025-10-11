Радев да слезе от престола и да се метне в борбата. Тогава хората ще излязат да гласуват

"Трудно се прави бизнес в България, даже бих казал много трудно". Това заяви пред БНР бизнесменът Пламен Бобоков.

"Няма да обяснявам защо. Мисля, че уважаемите радио слушатели много добре знаят за какво иде реч. Живеем в много висока корупционна среда. Ние сме в една държава на абсурда, където тези, които са призвани да пазят закона, го нарушават безобразно, грубо, нагло, където владее апатията и хората си мислят, че някак си това ще им се размине, а всъщност то не се разминава, то се връща със страшна сила, все по-страшна и по-страшна", каза той.

Бобоков обясни и защо у нас не идват мощни инвеститори.

"70% от финансовите компании, като чуят за България, просто спират да разговарят. Това илюстрира какъв е имиджът на България на Запад и защо няма тук големи и сериозни инвеститори", добави още в интервю за предаването "Радиоточка" на програма "Хоризонт" бизнесменът.

Според него корупцията в България води до до смърт.

"Това, което се случи в "Елените" не е случайно", подчерта Бобоков.

По думите му хората трябва да знаят, че като не излизат да гласуват или гласувайки срещу пари или някакви други облаги, рано или късно това ще им се върне обратно.

Бизнесменът сподели и какво мисли за президента Румен Радев.