Радев да слезе от престола и да се метне в борбата. Тогава хората ще излязат да гласуват

Корупцията в България убива. Това, което се случи на Елените, не е случайно, казва бизнесменът Пламен Бобоков

OFFNews 11 октомври 2025 в 14:45 1429 2
Пламен Бобоков

Снимка БГНЕС
Пламен Бобоков.

"Трудно се прави бизнес в България, даже бих казал много трудно". Това заяви пред БНР бизнесменът Пламен Бобоков.

"Няма да обяснявам защо. Мисля, че уважаемите радио слушатели много добре знаят за какво иде реч. Живеем в много висока корупционна среда. Ние сме в една държава на абсурда, където тези, които са призвани да пазят закона, го нарушават безобразно, грубо, нагло, където владее апатията и хората си мислят, че някак си това ще им се размине, а всъщност то не се разминава, то се връща със страшна сила, все по-страшна и по-страшна", каза той.

Бобоков обясни и защо у нас не идват мощни инвеститори.

"70% от финансовите компании, като чуят за България, просто спират да разговарят. Това илюстрира какъв е имиджът на България на Запад и защо няма тук големи и сериозни инвеститори", добави още в интервю за предаването "Радиоточка" на програма "Хоризонт" бизнесменът.

Според него корупцията в България води до до смърт.

"Това, което се случи в "Елените" не е случайно", подчерта Бобоков. 

По думите му хората трябва да знаят, че като не излизат да гласуват или гласувайки срещу пари или някакви други облаги, рано или късно това ще им се върне обратно.

Бизнесменът сподели и какво мисли за президента Румен Радев.

"Радев има харизма и му трябва смелост. Той я показва, но друго е да слезеш от престола и да се метнеш в битка срещу лошите. Съвсем друго е. Аз съм убеден, че тогава хората ще излязат да гласуват", каза той.

    edin slep

    11.10 2025 в 15:28

    Според мен Радев има харизмата на хладилник или готварска печка, но може пък да има наистина хора, които го харесват.

    Въпреки че е с гравиран сърп и чук в сърцето, няма да е лошо да има някой, който да обедини левичари и русолюбци срещу мафията. Хората не са виновни, че вярват в глупости.

    helper68

    11.10 2025 в 15:03

    Радев да слезе от престола - нека го потърка, че му е за последно - надявам се..
     
