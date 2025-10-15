ПП-ДБ: Правителството да иска вот на доверие или да се преформатира

От "Продължаваме промяната-Демократична България" предложиха два варианта за бъдещето на управлението - или правителството на Росен Желязков да иска вот на доверие, или да се преформатира с нови лица и мандатоносителят да го съобщи на избирателите.

Коментарът на коалицията е по повод вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред депутати и министри от партията. Тогава той поиска промени на всички нива във властта, след като партията остана шеста на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик.

Борисов допусна нови избори, ако се окаже, че ГЕРБ губи подкрепа и на други места в страната и поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите. Лидерът на ГЕРБ не изключи възможността "ДПС-Ново начало" да влезе официално във властта и настоя за смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.

На въпрос дали ПП-ДБ биха участвали в преформатирането на правителството, председателят на ПП Асен Василев отговори, че в правителство с Делян Пеевски няма да участват.

"Каквото и преформатиране да стане, той все ще участва, така че ние няма как", каза Асен Василев.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов посочи, че за да бъде решена тази политическа криза, в която се намираме вече пета година, трябва да намерим системният причинител, а той е, че "Пеевски е превзел съдебната система".

Вчера Борисов заяви, че е време Наталия Киселова да бъде сменена на поста председател на Народното събрание. Борисов изрази същата теза по време на изявлението си в централата на ГЕРБ, а по-късно лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски го подкрепи, като посочи, че поста председател на парламента трябва да бъде за най-голямата парламентарна група.

Божанов не отговори твърдо дали ПП-ДБ ще гласуват за свалянето на Наталия Киселова, но обясни, че тя отдавна е загубила подкрепата им.

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев потвърди, че е изпратил СМС на Борисов след изборите в Пазарджик.

Вчера лидерът на ГЕРБ разказа, че Мирчев му написал, че "ДПС-Ново начало" ги е "изяло" с резултатите си.

Коалицията призова правителството все пак да внесе проект на бюджет за догодина.