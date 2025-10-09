Пеевски за ПП-ДБ: Татко им Бойко отново се налага да ги спасява

Според лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски председателят на ГЕРБ Бойко Борисов спасява "Продължаваме промяната-Демократична България" и техните кметове.

"Като гледам отново се налага Борисов да ги спасява, той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги и в сглобката, спасява "Възраждане" с имунитетите, спасява АПС, какво ще правят без Борисов - той ги спасява всичките, те са му като малки деца и той ги спасява", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

По думите му ПП-ДБ със сигурност не се борят с мафията, а "правят само бели".

"Лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без Борисов", каза санкционираният по закона "Магнистски" за корупция депутат.

Според него, ако Борисов "не ги спасява всеки ден", те са щели да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко.

"Аз не мога да го разбера Борисов защо ги спасява постоянно, а те защо го нападат, като те не могат без него, ако не е Борисов - тях няма да ги има", заключи Пеевски.

Той коментира и промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които бяха внесени от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН) във вторник (07.10). Според тях "Лукойл" може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет.

"Трябва да се знае, ако има такава сделка кой ще го вземе, трябва да защитим хората, които бяха ограбвани 4 години от ПП-ДБ с високите цени на горивата", каза той.

Вчера (08.10) членовете на енергийната и икономическата комисията в парламента приеха промените на първо четене. Заседанието на комисиите се проведе извънредно, а днес законопроектът беше включен в дневния ред на парламента.