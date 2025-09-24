НС заседава по-малко от час: Опозицията се бунтува

Днес 51-ото Народно събрание постави рекорд, като заседава по-малко от час заради отказа на опозиционните формации да се регистрират.

След два неуспешни опита за събиране на кворум председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри пленарното заседание точно в 9:49.

Малко преди 9:30 кворумът в пленарната зала падна, след като се регистрираха се само 111 народни представители. Причината е липсата на "Възраждане", както и отказът на опозицията да се регистрира заради отхвърлените им предложения за нови точки в дневния ред.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) настояха в дневния ред да влезе техен законопроект за изменение за Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Предложението им е да има допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България.

Предложението на ПП-ДБ бе отхвърлено. Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" каза, че мерките срещу Русия вече са приети:

"Впоследствие обаче се оказа, че това не е мярка против режима на Путин, а мимикрия. Защото такса върху доставчика на газ не може да бъде начислена и събрана, категорично не и от клиентите на "Булгартрансгаз" в Унгария и т.н. Предизвика се скандал и бяхме на бройка от това Унгария да наложи вето на България в Шенген, заради този законопроект."

Бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев отговори, че Цонев е прав, че мярката е отменена заради заплахата на Унгария да наложи вето срещу България:

"Имам новина за вас - вече сме в Шенген, така че няма никакъв проблем да гласуваме това. Още повече, че сега бюджетът е на червено. Това да вземем 3 млрд. лв. от транзит мисля, че ще помогне и на бюджета, и на всички български раждани."

След това Василев поиска проверка на кворума, който падна, тъй като парламентарната група на ПП-ДБ да се регистрира. "Възраждане" не участват в пленарните заседания от началото на есенната сесия.

Председателят на НС Наталия Киселова обяви 15 минути почивка, след което - нов опит за кворум.

Не се регистрираха и парламентарните групи на АПС, МЕЧ и "Величие".

При втората проверка депутатите намаляха на 110 и Киселова обяви, че закрива заседанието.