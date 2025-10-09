Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес обвини "Продължаваме промяната-Демократична България", че "му се катерят по гърба". Според Мирчев "голямото Д язди гърба на Борисов".

"Бойко Борисов каза, че му се катерим по гърба. Ние не се катерим по гърба на Борисов, а някой го язди. Язди го Голямото Д и сме много притеснени дали на Борисов може да му издържи гърба от това Голямо Д", каза Мирчев в кулоарите на парламента.

По думите му в тази ситуация институциите в страната са пленени и се управляват от Главното Д.

"По път е той (Делян Пеевски - б.р) да построи неговата си държава. Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка, гледа и няма какво да направи. Гледа как му взима партията, вижда, че няма никакъв контрол. Днешните промени за "Лукойл" са доказателство в тази посока. Единственото, което може да стане, е да забави галопа, с който Пеевски го язди, заяви Мирчев.

Днес в дневния ред на парламента бе внесена допълнителна точка - първо гласуване на промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които бяха внесени във вторник (07.10) от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). Според промените "Лукойл" може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет.

Вчера (08.10) членовете на енергийната и икономическата комисията в парламента приеха промените на първо четене. Заседанието на комисиите се проведе извънредно.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че докато в началото във властта е имало ритане по кокалчетата, наместване на властовия ресурс, в момента това нещо прераства във война между институции, война от боклука на София до Висшия съдебен съвет, "който взема странни решения", променят се гласувания, война между ВКС и прокуратурата.