Мая Манолова ще заведе безплатно първите 50 дела срещу изравнителни сметки за парно

Министърът на енергетиката върна отменената от Върховния административен съд формула, по която се изчислява сградната инсталация. При това я връща със задна дата - от 25 февруари, датата на решението на ВАС за отмяна на формулата, по делото, заведено от граждани.

Това коментира председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова в позиция в социалните мрежи. Според нея това означава, че изравнителните сметки, които ще получат гражданите, отопляващи се на парно, са незаконни.

"Лично аз безплатно ще заведа първите 50 дела срещу незаконните изравнителни сметки и ще ангажирам и други колеги адвокати да се включват в каузата", категорична беше Манолова.

Припомняме, че таксата "сградна инсталация" е основната причина за непосилно високите изравнителни сметки за парно, които плащат дори тези, които не използват топлинна енергия, но тръби на Топлофикация минават през имота им. Според експерти таксата заради формулата, отменена от съда и върната от министъра на енергетиката, през последните години е достигнала до 60% от сметките за парно на потребителите.