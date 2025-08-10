Караджов сезира КЗД заради случая със сваленото от самолет дете в инвалидна количка

Опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, заяви министърът на транспорта

OFFNews 10 август 2025 в 16:38
Снимка Grozdan Karadjov/Фейсбук

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще сезира Комисията за защита от дискриминация заради свалянето на 9-годишно дете в количка от борда на авиокомпания Ryanair.

Във Фейсбук Караджов пише, че Ryanair дължи отговори, а не оправдания, като определя опита на авиокомпанията да прехвърли вината за грозната случка върху наземния оператор като неприемлив.

Ето какво пише министърът на транспорта Гроздан Караджов:

"Опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, защото не дава отговор на най-важните въпроси:

1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?
2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?
3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?
4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?
5. Кой определя критериите за „агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?
6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството.

Това са въпросите, на които Ryanair трябва да даде ясни, конкретни и документално подкрепени отговори, преди да се опитва да се оневини и да избяга от отговорност. Кой носи вина в този случай ще решат компетентните български органи – не авиокомпанията.

Поради това е разпоредена незабавна проверка от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган.

В допълнение, и на основание събраната до момента информация, още утре ще сезирам Комисията за защита от дискриминация (КЗД)!
Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания."

    17855

    2

    klimt

    10.08 2025 в 17:38

    -0
    +0
    България искува изключително много с прост министър!!! Изключително гадна ситуация за детето ,причинена от престъпното нехайство на наземните подчинени на този прост човек!

    1205

    1

    781000

    10.08 2025 в 16:46

    -0
    +10
    В БДЖ не инвалид, а човек спортист на 25 години не може да се качи, ама славитрифонарът трябва да си направи една хубава реклама !!
     