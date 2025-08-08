Свалиха 9-годишно българче в инвалидна количка от самолет на Ryanair

Свалиха 9-годишно дете в инвалидна количка от самолет на Ryanair, тъй като количката му "не отговаряла на стандартите за безопасност заради батерията", съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов, който е наредил проверка на случая.

Скандалният случай е от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията.

Позицията на Гроздан Караджов е следната: