Свалиха 9-годишно българче в инвалидна количка от самолет на Ryanair

Свалиха 9-годишно дете в инвалидна количка от самолет на Ryanair, тъй като количката му "не отговаряла на стандартите за безопасност заради батерията", съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов, който е наредил проверка на случая.
Скандалният случай е от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията.
Позицията на Гроздан Караджов е следната:
"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите "не могат да се изолират". Фактите известни дотук обаче казват друго – количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж. А, и бегла проверка на техническите ѝ данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача.
Благодарение на ръководството на летище "Васил Левски" – София, семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза през Мюнхен. И Lufthansa са казали ДА на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет. Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета! Затова възложих на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината. Ако преценката на пилота се окаже погрешна – ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация."
08.08 2025 в 22:02
08.08 2025 в 21:50
08.08 2025 в 21:41
Иначе количката е опасна…
