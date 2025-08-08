Свалиха 9-годишно българче в инвалидна количка от самолет на Ryanair

Транспортният министър Гроздан Караджов нареди проверка на скандалния случай

OFFNews 08 август 2025 в 18:50 5623 6
Самолет на Ryanair

Снимка Wikipedia
Самолет на Ryanair

Свалиха 9-годишно дете в инвалидна количка от самолет на Ryanair, тъй като количката му "не отговаряла на стандартите за безопасност заради батерията", съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов, който е наредил проверка на случая. 

Скандалният случай е от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията.

Позицията на Гроздан Караджов е следната:

"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите "не могат да се изолират". Фактите известни дотук обаче казват друго – количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж. А, и бегла проверка на техническите ѝ данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача.

Благодарение на ръководството на летище "Васил Левски" – София, семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза през Мюнхен. И Lufthansa са казали ДА на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет. Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета! Затова възложих на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината. Ако преценката на пилота се окаже погрешна – ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация."

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -5800

    6

    Gunteer

    08.08 2025 в 22:02

    -0
    +0
    Няма случайни неща. Комбинацията 737 е доста злокобна. Има поне един световноизвестен физик, който може да потвърди това.

    3532

    5

    Деспин Митрев

    08.08 2025 в 21:50

    -0
    +6
    То и на лаптопите клемите на батериите не могат да се изолират. На 737max всичко е опасно - самото качване е опасно.

    -5800

    4

    Gunteer

    08.08 2025 в 21:41

    -0
    +3
    Възможно ли е тази батерия да е несъвместима с точно този модел самолети? Не ми се вижда логично пилотът да откаже без причина. Или пък заради тежестта? Защо да отказва, освен ако няма изрични нареждания, и то на дете? Безчовечност пък ми се струва най-тъпото възможно обяснение, все едно го е оставил да умре пред очите му.

    2000

    3

    Деди

    08.08 2025 в 20:40

    -0
    +8
    Пък тази компания лети с boeing 737 max, който е самолетът с най-много инциденти…
    Иначе количката е опасна…

    4246

    2

    БотоксПутю

    08.08 2025 в 20:24

    -0
    +2
    Ryanair скоро ще въведат "седалки" за правостоящи пътници. Като на велосипед, но с облегалки заради предпазния колан.

    1805

    1

    Mumko

    08.08 2025 в 19:58

    -2
    +2
    Няма ли срам този пилот?
     