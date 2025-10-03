Изборът на КПК ни дели от нови 200 млн. по ПВУ

Очакваме съвсем скоро да получим 440 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). За останалите около 200 млн. евро ще имаме шестмесечен срок, обяви днес на брифинг вицепремиерът Томислав Дончев.

В тези шест месеца България трябва да постигне съгласие в Еврокомисията по единствената неизпълнена от 59 етапни цели - начинът на избиране на антикорупционната комисия (КПК).

Имаме време, работейки със службите на Европейската комисия, да преосмислим изцяло съществуването, кройката и начина на избор и работата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), каза Дончев. Той обясни, че на 23 юли е изпратил ново искане за второ плащане по ПВУ.

От разговорите с ЕК съм информиран за следното: от 59 етапни цели Комисията приема за изпълнени 58 и една за неизпълнена. Неизпълнената е свързана с КПК, заяви вицепремиерът.

След решения на Конституционния съд от 2024 г. е взето решение, че изискуемото мнозинство за избор на тази комисия не може да бъде 160 народни представители, а е необходимо мнозинство от 121 души, което ЕК счита, че това не дава достатъчно гаранции, че комисията може да бъде тотално деполитизиран орган, разясни Дончев.

По думите му предстоят разговори между правителството и ЕК относно тази последна неизпълнена етапна цел от ПВУ, както и дебат за намиране на мнозинство в Народното събрание по отношение на съществуването и функционирането на КПК. Задачата е сложна, смята вицепремиерът.

Вчера правителството е подало искане за третото плащане по ПВУ, каза Дончев.

Всички, които изпълняват проекти, да работят качествено и в срок, не може да си позволим никакво забавяне, предизвикано от политически крамоли, заяви още вицепремиерът.