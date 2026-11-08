ЕК потвърди, че България е подкрепила общото изявление за Украйна в ООН

OFFNews 08 ноември 2026 в 09:19 9058 8
ЕК

Снимка Getty Images
Европейска комисия

Европейската комисия потвърди, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна, представено на 23 септември 2026 г. в Ню Йорк преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

Това става ясно от писмения отговор на Кая Калас от 6 ноември, даден от името на Европейската комисия на питане на българските евродепутати Радан Кънев (ЕНП/ДБ), Никола Минчев и Христо Петров („Обнови Европа“).

Калас представи изявлението от името на Европейския съюз, неговите 27 държави членки и партньорски страни.

В него те призовават Русия да прекрати агресията си, да приеме незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да се включи в преговори за справедлив и траен мир. Общата позиция призовава и за защита на търговското корабоплаване и свободата на навигация в Черно море.

Питането на тримата евродепутати последва разнопосочните сигнали от българските институции. Министерството на външните работи потвърди, че България се е присъединила към изявлението, а президентът Илияна Йотова се разграничи от него и заяви, че предложенията на българската страна за промени в текста не са били приети. Спорът стигна до Народното събрание, където „Демократична България“ поиска изслушване на външния министър.

Радан Кънев, Никола Минчев и Христо Петров попитаха по какъв официален канал България е потвърдила подкрепата си и дали българските власти са заявили резерви или са предложили промени при съгласуването на изявлението. Ако такива предложения са били внесени, евродепутатите поискаха да знаят какво са съдържали и как са били разгледани.

Кая Калас насочва въпросите за позициите на България при съгласуването на текста към компетентните български органи.

Българските власти следва да обяснят как са потвърдили подкрепата си и дали по официалните канали са заявили резерви или са предложили промени.

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Коментари
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2990

8

Джендо Джедев

08.11 2026 в 15:27

-0
+0
Зелката,

Критикуваме това, че Пиги Ескобаровна лъже като дърта ромка. А не това, че е направила нещо полезно. Толкова ли си куха, че не успяваш да го вденеш? Или просто се правиш на изплющяна? Лол, бе! :D

2878

7

Johnny B Goode

08.11 2026 в 15:21

-0
+0
Зелката, много ирония има неграмотник като теб да пише за "необразовано стадо".
Вземи го научи този роден език, бе! Думичката "Усмирявам" се пише с У, не с О.

4010

6

Niko Kolev

08.11 2026 в 12:35

-0
+10
Да не казват, че комуняките са лъгали?

2961

4

1215

08.11 2026 в 11:19

-0
+11
Лъжлив главнокомандващ ни избраха неграмотниците!
 
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