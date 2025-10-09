Борисов: Не само прокуратурата, всички да се намесят в кризата с боклука

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова прокуратурата да се намеси в кризата с боклука. Той нарече "Продължаваме промяната-Демократична България" "мафиоти".

На въпрос за реакция по повод привикването на разпит в държавното обвинение на зам.-кмета по екология на столицата Надежда Бобчева и на директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов, Борисов отговори, че "не само прокуратурата, а всички трябва да се намесят в кризата с боклука".

Лидерът на ГЕРБ беше попитан дали има мафия в отпадъците, а той коментира, че ако има такава, то столичният кмет Васил Терзиев две години ѝ е плащал.

"Ако сега беше на втория си месец, този въпрос беше логичен. Но когато две години си ѝ плащал и сега изведнъж мафията му е виновна. Имаше мафия, когато ми направиха кризата с боклука на мен. Този, който праща на мафията тези две години, значи е мафиот. Тези, които казват ме има мафия, да отговорят на въпроса защо две години плащат на мафията. Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат. Понеже аз си мълча, те вече ми се катерят по гърба. Няма да го позволя", каза Борисов в кулоарите на парламента.

Той коментира и промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които бяха внесени във вторник (07.10) от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН). Според промените "Лукойл" може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет.

"Аз не знам дали "Лукойл" е на пазара. Носят се само слухове, а този проектозакон, като стане факт, се отнася до това, ако решат собствениците на "Лукойл" да го продават, да може ДАНС и Министерски съвет да проверят купувача. Това е застраховка. Ние изживяхме времето, когато плащахме по левче на литър дизел и бензин, когато беше Асен Василев. Когато мутрите от ПП-ДБ управляваха - мафията! Те вчера по 10 пъти повтаряха това – за мафиотите, които раздадоха и направиха разбойническата приватизация, които презастроиха Черноморието, които направиха концесиите на "Златни пясъци", добави Борисов.

Вчера (08.10) членовете на енергийната и икономическата комисията в парламента приеха промените на първо четене. Заседанието на комисиите се проведе извънредно, а днес законопроектът беше включен в дневния ред на заседанието.

Предвижда се разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД да стават само след положително становище на ДАНС и решение на Министерски съвет.

Ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни.

Същото се отнася и за разпореждане с недвижимо имущество на изброените компании.