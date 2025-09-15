БОЕЦ нахлу в сградата на областната управа в София, да питат за офиса на Пеевски (видео)

"БОЕЦ" нахлуха в сградата на областната управа в София в търсене на областния управител Стефан Арсов, който не им вдига телефона.
В социалните мрежи от гражданското сдружение написаха, че са искали да питат Арсов за "офиса на Пеевски и погрома" в сградата - по думите им държавна собственост.
Георги Георгиев от "БОЕЦ" разказва, че Арсов си е изключил телефона и е блокирал номерата на активистите.
"Пробихме и влязохме! Дойдоха повече от 10 ченгета, но така и не се намери поне един в тази сграда да ни отговори на въпросите! Няма задържани, изтеглихме се, а всички видяхте поредната превзета от Пеевски и мафията институция", написа той във Фейсбук.
По-късно Стефан Арсов реагира на случката - но само в социалните мрежи:
"Нахлуването на представители на сдружение БОЕЦ в сградата на Областната администрация в София е уронване на престижа на администрацията".
"Днес бях в отпуск и колегите ми сигнализираха, че от БОЕЦ са нахлули в сградата без предварителна покана или уговорка. Не са имали писмо или молба за среща с мен, посочи Арсов. Той допълни, че от сдружението са търсили отговори, за които може да се пита по официален път.
Областният управител посочи още, че от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работят по случая. Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални – оронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов.
Стефан Арсов. Снимка:Фейсбук
-6900
4
15.09 2025 в 21:35
2920
3
15.09 2025 в 21:22
Пак ли ще се разсърдите на забележките за правописа?
????
"Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални – оронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов."
-1600
2
15.09 2025 в 20:56
Как това изпростяло , невежо ,продажно ,крадливо, мързеливо население сган ,ще се справя с бързо променящата се технологична среда , движена от Китай .
Китай променя концепцията за съществуването на обществата , тласкайки света към пълна автоматизация на процесите чрез изкуствен интелект !
Как населението на Простакия ,изпаднало в пълен разпад от Диктатурата на двете прасета ..... как това население -сган ще оцелее изобщо ?
Тук все още е миналият век !
Та това нахлуване Боец е зов ,призив към сганта да се събуди!
Ама сганта спи , а като се събуди , го прави за да кльопа кюфтета !
1915
1
15.09 2025 в 20:48
