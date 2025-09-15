БОЕЦ нахлу в сградата на областната управа в София, да питат за офиса на Пеевски (видео)

"БОЕЦ" нахлуха в сградата на областната управа в София в търсене на областния управител Стефан Арсов, който не им вдига телефона.

В социалните мрежи от гражданското сдружение написаха, че са искали да питат Арсов за "офиса на Пеевски и погрома" в сградата - по думите им държавна собственост.

Георги Георгиев от "БОЕЦ" разказва, че Арсов си е изключил телефона и е блокирал номерата на активистите.

"Пробихме и влязохме! Дойдоха повече от 10 ченгета, но така и не се намери поне един в тази сграда да ни отговори на въпросите! Няма задържани, изтеглихме се, а всички видяхте поредната превзета от Пеевски и мафията институция", написа той във Фейсбук.

По-късно Стефан Арсов реагира на случката - но само в социалните мрежи:

"Нахлуването на представители на сдружение БОЕЦ в сградата на Областната администрация в София е уронване на престижа на администрацията".

"Днес бях в отпуск и колегите ми сигнализираха, че от БОЕЦ са нахлули в сградата без предварителна покана или уговорка. Не са имали писмо или молба за среща с мен, посочи Арсов. Той допълни, че от сдружението са търсили отговори, за които може да се пита по официален път.

Областният управител посочи още, че от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работят по случая. Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални – оронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов.