Значителна облачност с максимални температури между 16° и 21°

Днес над страната ще има значителна висока облачност. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане мъгливо и почти тихо. До обяд мъгливо ще е и в южната половина от страната, сочи прогнозата на НИМХ.
Около и след обяд вятърът ще се ориентира от от юг-югозапад и ще е умерен, на север от планините и в източните райони и временно силен.
Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София – около 17°.
Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.
По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност.
Около и след обяд вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще е умерен и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°.
Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
