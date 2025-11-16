Жители на 'Гниляне' протестират срещу цистерни с гориво в квартала

Жители на столичния квартал "Гниляне" в Нови Искър протестираха пред сградата на Столичната община заради нерешен проблем с цистерни с гориво, които минават близо до домовете им, съобщи БНР.

Хората настояват това да бъде забранено и искат да се направи обходен маршрут, за да бъдат избегнати жертви на пътя.

В квартала има има държавно хранилище, в което товарят цистерни, захранва цялата страна. Жителите твърдят че на денонощие по улица "Христо Ботев" минават около 120-150 камиона, покрай училище и домове.

На 30 септември там беше сгазена жена и това отключи протестите на хората.