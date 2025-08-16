Загиналият при зверската катастрофа в София е сирийски лекар

Доктор Иса Али от Сирия е загиналият на място 65-годишен мъж в зверската катастрофа вчера, при която кола, движеща се със 170 км/ч, влетя през прозорците на столичен автобус, съобщиха близките му в социалните мрежи.
Другите четирима пострадали бяха откарани в болница. В най-тежко състояние остава 18-годишното момиче, което била в колата, както и 66-годишният шофьор на автобуса.
Шофьорът на бясно движещото се Ауди RS5 е 21-годишен мъж с книжка на 2 седмици. Вчера прокуратурата го задържа за 72 часа и го обвини по текст, предвиждащ от 15 до 20 години затвор. Книжката му е отнета, а колата - конфискувана.
Видеокамери заснеха ужасяващия момент на тежката катастрофа между булевардите "Константин Величков" и "Възкресение" в София.
