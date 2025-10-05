Зафиров: Водна криза в национален мащаб няма, има спекулации

Водна криза в национален мащаб няма, има населени места с проблеми във водоснабдяването, някои от тях много сериозни, хронични, но има и опити за внушения и спекулации, в това число и политически.

Това каза по БНР вицепремиерът и председател на НС на БСП, който е и председател на Борда. Според Зафиров първият доклад на Националния борд е идентифицирал проблемите и вече се "върви" към решаването на част от тях.

По повод твърдението му за спекулации с водната криза, вицепремиерът даде за пример случая с Велико Търново, където по думите му няма никаква опасност язовир „Йовковци“ да спре да водоподава.

В коментар за безводието в Плевен, Атанас Зафиров посочи, че в момента режим на водата в града няма.

Дъждовете създадоха благоприятни предпоставки да падне малко тази тежест. Вследствие на поетите ангажименти от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в Плевен в момента няма воден режим, посочи Зафиров и добави, че основна цел е до края на годината да бъде решен проблемът с водоподаването в светлата част на деня.

Вицепремиерът съобщи, че е разговарял с областния управител на Перник и в Брезник също нивото на основния водоизточник е повишено с 50 см.

За бедстващите в Бургаско

За ситуацията по Черноморието, заместник-министър председателят информира, че премиерът Росен Желязков, е възложил всички министерства да докладват до вторник за готовността по изпълнение на ангажиментите си по закона, програмата и стратегията за бедствията и авариите.

Той изказа съболезнования на близките на загиналите във водното бедствие. Зафиров бе категоричен, че е първо е необходимо да се осмисли характера на щетата и доколко държавата наистина е била съпричастна към овладяването му.

Той увери, че подходът му и по този казус, ще бъде същият, както при решаването на проблема с безводието в създадения Национален борд по водите.

Проблемите на съдебната власт

По казуса с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Зафиров отговори, че БСП винаги е спазвала принципа на разделение на властите.

„Когато изискваме от прокуратурата да си върши работата, в това число и в казуси като този, би трябвало да гарантираме и ненамесата на политиката в тяхната работа“, каза той.

Зафиров напомни, че законът приет от ПП-ДБ, е противоречив и не е достатъчно ясен. “Учудвам се, как именно представители на тези политически сили, правят трайни квалификации при условие, че проблемът е в закона”, добави Зафиров.

Относно стабилността на правителството той подчерта, че това е правителство на малцинството, което за да функционира, за да извади България от спиралата от избори, трябва да разчита на определени мнозинства в Народното събрание.

"Всяка партия, която счита себе си за национално отговорна и поставя държавния интерес над партийния, винаги може да подкрепя такова национално отговорно правителство и аз благодаря за този вид подкрепа", каза още Атанас Зафиров.