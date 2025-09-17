Васил Терзиев: Най-голямата ценност на София са нейните хора

Основата на един град са неговите жители. Най-голямото богатство на София са хората – със своите мисли, дела, думи, вълнения и решения, с които създават ежедневно, каза днес кметът на София Васил Терзиев на тържествена сесия на Общинския съвет по повод празника на града 17 септември.

В основата на всяко добро общество стоят ценностите. Празникът на София ни напомня именно за тях – надежда, вяра, любов и мъдрост. Вярвам, че всеки от нас може да носи тези ценности в своите ежедневни избори, за да оставим след себе си по-добър и по-устойчив град за децата ни. Всеки гражданин има своята роля в развитието на София. Заедно можем да постигнем много повече, защото истинските ценности се изграждат тогава, когато всички избираме по-доброто", заяви още Терзиев.

"Днес ще отличим хора, които със своите постижения показват моделите, на които обществото ни може да се опира. Те идват от различни възрасти и сфери – наука, култура, спорт, обществен живот – но всички са достойни и вдъхновяващи примери. Техните успехи ни насърчават да мечтаем по-смело, да вярваме в доброто и да го постигаме заедно."

На тържествена сесия на Столичния общински съвет кметът на София Васил Терзиев и председателят на Общинския съвет Цветомир Петров връчиха отличията „Почетен граждани на София“ и „Почетен знак на Столична община“ на общо 15 изявени в различни области личности, които са допринесли с таланта и постиженията си за развитието на София и са постигнали забележителни успехи.

Със званието „Почетен гражданин“ са отличени актьорът Руси Чанев, режисьорът и актьор Стефан Мавродиев, поетът Найден Вълчев, Виктор Лилов – най-добрият български олимпиец по науки за 2024 г., Таня Богомилова – олимпийски шампион по плуване от Игрите в гр. Сеул през 1988 г., Алберт Попов – състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия, арх. Станислав Константинов, проф. дтн инж. Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.

„Почетен знак“ получиха: младите талантливи тенисисти Александър Василев и Иван Иванов, както и автомобилният състезател Никола Цолов, Мария Ландова – художник, преподавател и културен деятел, Мария Атанасова – педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим“ и театър „Мим-Арт“. Дружеството на кардиолозите в България също бе отличено с почетен знак за цялостната си дейност. Отличието получи проф. Кирил Карамфилов.