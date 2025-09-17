Тържествено заседание на Столичния общински съвет ще се проведе по случай Деня на София днес.

Приветствия ще произнесе кметът Васил Терзиев, който поздрави столичани с видео във фейсбук.

СОС ще удостои девет души със званието "Почетен гражданин на София".

Това са актьорът и режисьор Стефан Мавродиев, Виктор Лилов, който е най-добрият български олимпиец по науки за 2024 г., Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от Сеул-1988 г., Алберт Попов - скиор, победител в слалома от Световната купа в Мадона ди Кампильо.

На последната сесия на СОС бяха одобрени и арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев, кинорежисьор, и проф. инж. Цоло Вутов - индустриалец.

С "Почетен знак на Столична община" ще бъдат удостоени Дружеството на кардиолозите в България; Мария Ландова, Мария Атанасова, младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев.