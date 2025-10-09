Варна се разсърди на София, че й взима домакинството на Евроволей 2026

Варна се разсърди на Федерацията по волейбол и Столичния общински съвет за организирането на Европейското първенство по волейбол за мъже в София, защото първоначално морският град бе избран за домакин.

Днес СОС гласува общината да отпусне 500 000 лева без ДДС от бюджета си на Българската федерация по волейбол за покриване на разходите по подготовка за домакинството на Европейското първенство догодина. Предложението бе гласувано единодушно с 54 гласа "за", без против и въздържали се. Срещу тази сума пък БФВ се ангажира да популяризира Столична община.

Поканихме спонтанно миналата седмица Българската федерация по волейбол да бъдем заедно домакини на Европейското в София. Сега потвърждаваме тази покана с вяра, че всички ние ще спечелим от това партньорство. И най-вече феновете и спортът, обяви кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Директорът на Дирекция "Спорт“ в Община Варна - Кристиан Димитров, коментира решението за преместването на Евроволей 2026 като "неприятна изненада". Това е традиция във Варна, преди повече от 20 години, националният обор избра Варна за домакинство, тъй като това беше единственото място, където наистина залата се пълнеше на абсолютно на всички мачове. Не само когато играе българският отбор, ами когато играят и други отбори. Във Варна правим и Лига на нациите, били сме домакин на Европейско първенство. Това решение за мен не е коректно, това са разговори от 2023 г., които водим с Българска федерация по волейбол. Периодът е голям – повече от 20 дни през септември. Това е свързано с логистика, с хотели, с настаняване. Ние сме туристически град и много разчитаме, освен на спорта, и на целия икономически ефект от това събитие, цитиран от varna24.bg

Очакваме да получим и писмено решение от Министерството на спорта и Национална спортна база, че зала "Арена 8888" е свободна по време на форума догодина, обяснява Любо Ганев, шеф на волейболната федерация. На 14-и ще се вземе крайното решение на заседание на Управителния съвет на БФ Волейбол, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив", заявява той.

7500 човека е разликата между двете зали - Двореца на културата и спорта във Варна и "Арена 8888" в София. Това е единственото, заради което го променяме. Но независимо в кой град ще се проведе форума, ние не трябва да се делим – нито в националния отбор, нито като граждани, каза още Любо Ганев.