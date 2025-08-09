Вандалски акт остави русенското село Бъзън без вода

Вандалски акт остави без вода село Бъзън, предаде Нова ТВ.

В четвъртък вечер неизвестен човек е спрял крана на изпускателя на водопреносната мрежа, който са намира в труднодостъпен горски район.

Около 2000 жители сега се справят с горещините, пълнейки съдове за битови нужди. Първоначално местните помислили, че става дума за поредна авария, но проверка на ВиК–Русе разкрила умишлената намеса.

„Оказа се, че е вандалска постъпка и някой е решил да отвори крана, който източва цялата система на селото и да остави село Бъзън и 2000 човека без вода”, каза кметът на селото Василена Цанкова.

След проверка на системата, ВиК- Русе потвърдиха, че неизвестен извършител умишлено е отворил крана на изпускателя на водопровода, което е довело до пълното източване на мрежата.

„Само водопреносният оператор може да осъществява експлоатация на водоснабдителната и канализационната система. Всяка външна намеса може да доведе до критични ситуации, които да поставят в риск цели населени места“, се казва още в позицията на водоснабдителното дружество.

Подаден е сигнал в полицията, а от местното ВиК дружество вече втори ден се опитват да подновят водоподаването.

„Ще предоставим записи от камерите. Ние вярваме, че този който е извършил тази вандалска постъпка, да не кажа тоя терористичен акт спрямо селото, ще си понесе своята отговорност”, каза още Цанкова.