Тестват първия от новите влакове за софийското метро: Всеки вагон с климатик, нова система за видеонаблюдение

OFFNews 08 август 2025 в 18:45 2946 4
Снимка Метрополитен ЕАД
Първият от осемте нови влака за столичния метрополитен беше приет в края на юли след проведена съвместна среща между представители на чешкия производител "Шкода" и специалисти от Метрополитен ЕАД в Пилзен.

На тази база започват техническите изпитания на полигона VUZ във Велим, Чехия, съобщават от компанията за управление на влаковете в метро в София.

Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4 и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите „Сливница“ и „Обеля“.

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.

Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.

След приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква, от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак в началото на месец октомври тази година.

    542

    4

    Октим

    08.08 2025 в 22:32

    -0
    +0
    Най-после да ки се зарадват окото и душата, че нашите метро-станции, които са първите се обслужват все още от блядшевишките ковчези!

    4010

    3

    jojojojo

    08.08 2025 в 21:20

    -0
    +0
    1215 бъди по конкретен щот поръчката не е направена вчера!

    3141

    2

    1215

    08.08 2025 в 20:08

    -0
    +6
    Конските вагони на омразната кочина постепенно ще отидат за скрап. Но преди 20-25 години някои добре намазаха с подкупите пак на тази кочина.

    4040

    1

    p.s.

    08.08 2025 в 19:18

    -0
    +6
    Вагонмаш - вон из Европы, поворот и обратно в Ленинград / Петербург ;)

     
