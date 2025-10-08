Терзиев иска 9 млн. лв. за техника за Софекострой, за да чисти Люлин и Красно село дълготрайно

Столичният общински съвет ще гласува утре да бъдат отпуснати до 9 млн. лева с ДДС на общинското дружество Софекострой за закупуване на техника.

Докладът е внесен от кмета Васил Терзиев, а от него става ясно, че парите са "собствени на дружеството и заемни средства" за закупуване на дълготрайни материални активи.

Те са:

· 10 бр. специализирани сметосъбиращи автомобили с 3 оси с надстройка от 16-20 куб.м и задна завиваща ос (тип „боге“);

· 10 бр. специализирани сметосъбиращи автомобили с надстройка от 10 до 14 куб.м;

· 4 бр. специализирани сметосъбиращи автомобили с надстройка от 6 до 8 куб.м ;

1 бр. специализирани автометачна машина с обем 20 куб.3 с надстройка за зимно почистване;

· 4 бр. специализирана автометачна машина с обем до 6 куб.м;

· 5 бр. специализирани автометачни машини с обем 3 куб.м;

· 4 бр. автометачни вакуумни машини с приставка – тип „прахосмукачка" за метене на тротоари и др. места за обществено

ползване за метене и 2 броя вакуумни прахосмукачки за листа тип „ремарке;

· 10 броя ръчноводими метачни машини за механично извършване на дейност "Ръчно метене" на външни площи, снабдени с по 2

странични четки всяка.

· 10 бр. специализирани автомобили до 7,5 т с щипка/кран за извозване на ЕГО;

· 5 бр. специализирана транспортна техника за обслужване на улични кошчета;

· 1 бр. специализиран автомобил с вакумно засмукване за чистене на шахти;

· 1 бр. специализиран автомобил за миене и дезинфекция на кофи;

· 10 бр. специализирани малогабаритни автомобили за зимно почистване с ширина на работното гребло от 1,60 м до 2,20 м –

за вътрешноквартални улици, площади, пешеходни пространства и др.;

· 19 бр. специализирани мултифункционални автомобили за зимно почистване, които могат да бъдат преоборудвани с автоцистерна

с маркуч и дюзи (водоноски) за изпълнение на летни дейности;

· 3 бр. самосвали с три и четири оси с монтирана комунална хидравлика с възможност за работа с пясъкоразпръскаващи

устройства;

· 12 бр. леки автомобили дlа от които да бъде със задвижване 4Х4;

· 2 бр. малогабаритна високопроходима машина 4х4 с песакар и гребло;

· 2 бр. челен товарач /колесен багер/ с транспортни скорости и пълен комплект прикачен инвентар;

· 2 бр. бобкат (мини челен товарач) с пълен комплект прикачен инвентар;

· 2 бр. платформи за транспорт на ПСМ;

· 6 бр. прес-контейнери;

· 25 бр. контейнери 7 куб.м;

· 1 бр. специализирана машина за измиване на твърди подови настилки (подлези);

· 1 бр. специализирана машина за почистване на мантинели;

· 2 бр. специализирани четки/машини за почистване на пътни знаци;

· 4 бр. специализирана малогабаритна техника за почистване на тротоари и велоалеи от сняг с плуг и устройство за разпръскване

на реагенти и 2 броя ръчни роторни снегорини за почистване на тротоари и велоалеи.

За внасянето на доклада съобщи още вчера зам.-кметът Надежда Бобчева на заседание на комисията по екология. На нея бе извикано и ръководството на "Софекострой", дружеството бе един от вариантите за кризисното сметопочистене на Люлин и Красно село. След размяна на писма за възлагане на работата и искане за уточнения какво точно и за колко време трябва поеме Софекострой, се стигна до варианта заводът за отпадъците да поеме двата района до 19 октомври.

Фирмата, която се ръководи от Даниел Йорданов, е собственост на общината, но се контролира от СОС.