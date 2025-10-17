Спаси София иска автобус до Малинова долина

“Спаси София” ще направи втори опит да създаде автобусна линия в Малинова долина.

Предложението на партията за нова линия №97, която да прави удобна връзка на кв. Малинова долина с метростанция Г. М. Димитров не срещна подкрепа от мнозинството в Общинския съвет в началото на годината. “Надяваме се този път да има разум - бяха инвестирани милиони за улици в Малинова долина, а хиляди хора са на над километър от най-близката спирка на градския транспорт и нямат избор освен да пътуват с автомобил”, заяви Андрей Зографски, зам.-председател на транспортната комисия.

За новата автобусна линия 97 ще се създадат четири нови спирки във вътрешността на Малинова долина, където сега няма никакво обслужване и според “Спаси София” така ще се намали времето за чакане по Симеоновско шосе и бул. Г. М. Димитров. Предложението е тя да работи в синхрон с автобусна линия 67 и двете линии да се движат на всеки 15 минути.

Жителите на Малинова долина многократно са излизали на протести заради липсата на адекватна свързаност с останалата част от града и липсата на инфраструктура.

Според “Спаси София” създаването на тази автобусна линия ще подобри транспортната обстановка и ще покаже на жителите на квартала, че не са забравени от общината.

“Тази линия е една от мерките, които да привличат нови и повече пътници в градския транспорт. Докато има цели квартали, в които транспорт няма, не може да сме изненадани, че булевардите са задръстени”, заяви съвносителя на доклада Гергин Борисов.