Спаси София иска автобус до Малинова долина

“Спаси София” ще направи втори опит да създаде автобусна линия в Малинова долина.
Предложението на партията за нова линия №97, която да прави удобна връзка на кв. Малинова долина с метростанция Г. М. Димитров не срещна подкрепа от мнозинството в Общинския съвет в началото на годината. “Надяваме се този път да има разум - бяха инвестирани милиони за улици в Малинова долина, а хиляди хора са на над километър от най-близката спирка на градския транспорт и нямат избор освен да пътуват с автомобил”, заяви Андрей Зографски, зам.-председател на транспортната комисия.
За новата автобусна линия 97 ще се създадат четири нови спирки във вътрешността на Малинова долина, където сега няма никакво обслужване и според “Спаси София” така ще се намали времето за чакане по Симеоновско шосе и бул. Г. М. Димитров. Предложението е тя да работи в синхрон с автобусна линия 67 и двете линии да се движат на всеки 15 минути.
Жителите на Малинова долина многократно са излизали на протести заради липсата на адекватна свързаност с останалата част от града и липсата на инфраструктура.
Според “Спаси София” създаването на тази автобусна линия ще подобри транспортната обстановка и ще покаже на жителите на квартала, че не са забравени от общината.
“Тази линия е една от мерките, които да привличат нови и повече пътници в градския транспорт. Докато има цели квартали, в които транспорт няма, не може да сме изненадани, че булевардите са задръстени”, заяви съвносителя на доклада Гергин Борисов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ЕС и Украйна са притеснени от анонса за втора среща Тръмп-Путин
Мицкоски категоричен: Безусловно няма да впишем българите в конституцията
За шести път: Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста
Тръмп и Путин договориха среща в Унгария. Датата не се съобщава