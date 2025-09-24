СО отчете проекта LIFE IP CLEAN AIR: 44% по-чист въздух в София

С над 10 500 монтирани уреда в цялата страна и 44% по-чист въздух в София, Столична община отчете успешно приключване на проект LIFE IP CLEAN AIR.
Столична община закри мащабния проект с Национална конференция, която представи резултатите от съвместната работа на шест български общини - освен Столична, и Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.. Събитието, проведено в София, събра представители на партньорските общини, държавни институции и експерти, за да обсъдят постиженията и бъдещите стъпки в борбата за чист въздух.
Проектът, първият по рода си в България, осигури безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи за хиляди домакинства.
"В София в последната година и половина работихме в много ускорени темпове, за да наваксаме сериозно изоставане," заяви зам.-кметът на София по екология и Председател на Управителния комитет на проекта Надежда Бобчева. "Това не са просто числа – това са по-здрави деца, по-чисти квартали и по-добро качество на живот за стотици хиляди българи., допълни тя.
Ключовите резултати, представени на конференцията, показват:
Над 44% намаление на концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) в София спрямо 2016 г. и 38,36% за цялата страна.
С 80,4% по-малко дни с превишения на допустимата норма в София и с 79,64% за цялата страна.
Общо в шестте общини партньори са монтирани над 10 500 нови уреда, като само в Столична община те са 5557, подпомагайки 3180 домакинства.
Г-жа Бобчева подчерта социалното измерение на проекта, който е предоставил на хиляди домакинства възможност за преход към по-чисто отопление, без да поемат непосилни разходи. "Така в София съчетаваме по-строги правила по отношение на опазването чистотата на въздуха с грижа към най-уязвимите – и това е правилният път за модернизация на града."
В рамките на конференцията бяха обсъдени и бъдещите планове за надграждане на постигнатото. София ще продължи да работи по нови проекти по Оперативна програма "Околна среда", както и по мерки за устойчива градска мобилност. Усилията ще бъдат подкрепени от финансови инструменти като Фонд ФЛАГ, който ще осигури финансиране за зелени проекти и ще улесни прехода към по-чиста енергия.
"Заедно доказахме, че чистият въздух не е мечта, а постижима цел, когато градим устойчиви политики и мислим за хората," заключи г-жа Бобчева.
Ключови резултати от проекта LIFE IP CLEAN AIR
Уреди и домакинства:
Над 10 500 монтирани уреда за екологично отопление в шестте общини партньори.
Над 3180 домакинства в София се възползваха от безплатната подмяна, като в столицата са монтирани 5557 уреда.
Над 8265 одобрени кандидати в шестте общини.
Въздействие върху качеството на въздуха:
За шестте общини:
38,36% по-ниска средногодишна концентрация на ФПЧ10 спрямо 2016 г.
79,64% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 г.
За София:
44,4% по-ниска средногодишна концентрация на ФПЧ10 спрямо 2016 г.
80,4% по-малко дни с превишения на допустимата норма спрямо 2016 г.
Мониторинг:
12 нови автоматични измервателни станции (АИС) за контрол на качеството на въздуха (по две във всяка от шестте общини).
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Песков поучително към Тръмп: Русия не е хартиен тигър, а хартиени мечки няма
Банките стават като Netflix – един абонамент за всичко