Слънце, вятър и вълни, времето гали с 29 градуса

Слънчево със слаб до умерен източен вятър ще е времето днес.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде слънчево и благоприятно за туризъм. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, по най-високите части - от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра - около 16 градуса.

Край морето също ще грее слънце, временни увеличения на облачността ще има преди обяд по южното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър.

Термометрите на брега ще се качат до 29 градуса, а сред вълните от 2-3 бала - до 25 градуса.