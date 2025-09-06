Слънчево и топло време днес и през следващите дни

OFFNews 06 септември 2025 в 06:32 151 0
Времето

Снимка БГНЕС/архив
Слънчево и топло време през следващите дни

Слънчево с разкъсана висока облачност ще е времето днес. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 15 градуса. 

Край морето до обяд ще е облачно, ще има и мъгла. След обяд ще духа североизтечен умерен вятър и ще се проясни.  На брега термометрите ще се качат до 28°, а сред вълните от 2-3 бала - до 25 градуса. 

Такова ще е времето и утре, както и през следващата седмица. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     