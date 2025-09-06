Слънчево и топло време днес и през следващите дни

Слънчево с разкъсана висока облачност ще е времето днес. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 29 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 15 градуса.

Край морето до обяд ще е облачно, ще има и мъгла. След обяд ще духа североизтечен умерен вятър и ще се проясни. На брега термометрите ще се качат до 28°, а сред вълните от 2-3 бала - до 25 градуса.

Такова ще е времето и утре, както и през следващата седмица.