Слънчев понеделник, до 31 градуса днес

Днес ще е слънчево. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 26° и 31°.
Преди обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток.
В София минималната температура ще е около 11°, а максималната ще е около 28°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.
В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.
