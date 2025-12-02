Щети за 80 000 лв. след погрома в София, има изкъртени жълти павета

OFFNews 02 декември 2025 в 16:01 1776 0
Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски
Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Щетите от повредените контейнери и антипаркинг колчета при вандалските прояви след протеста снощи възлизат на над 80 000 лв. по сметки до момента. Това съобщи на брифинг пред Столичната община Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Изгорелите и повредени контейнери са на стойност 40 000 лв., на толкова се оценяват и повредените антипаркинг елементи, каза Неделков.

Той информира, че има изгорели или счупени над 70 контейнера и улични кошчета, над 180 изкъртени или изгорели ограничители на велоалеи, 30 антипаркинг колчета. Около 15 кв. м жълти павета са изкъртени, има над 20 кв. м повредена тротоарна настилка, изкъртени са пет броя пътни знака. Има счупени капаци на експлоатационните дружества, допълни директорът на инспектората. 

Счупени са прозорци на трамваи, но щетите още не са оценени, посочи Николай Неделков. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Големият протест срещу бюджета 01.12.2025