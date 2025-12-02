Щети за 80 000 лв. след погрома в София, има изкъртени жълти павета

Щетите от повредените контейнери и антипаркинг колчета при вандалските прояви след протеста снощи възлизат на над 80 000 лв. по сметки до момента. Това съобщи на брифинг пред Столичната община Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Изгорелите и повредени контейнери са на стойност 40 000 лв., на толкова се оценяват и повредените антипаркинг елементи, каза Неделков.

Той информира, че има изгорели или счупени над 70 контейнера и улични кошчета, над 180 изкъртени или изгорели ограничители на велоалеи, 30 антипаркинг колчета. Около 15 кв. м жълти павета са изкъртени, има над 20 кв. м повредена тротоарна настилка, изкъртени са пет броя пътни знака. Има счупени капаци на експлоатационните дружества, допълни директорът на инспектората.

Счупени са прозорци на трамваи, но щетите още не са оценени, посочи Николай Неделков.