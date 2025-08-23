Ремонт на 12 км от АМ ''Струма'' до 29 август

Започват частични ремонтни дейности за отводняването в участъка между 25-и и 37-и км на автомагистрала "Струма", АПИ апелира за внимателно шофиране.

Дейностите ще бъдат извършвани от днес до 29 август между 6:30 и 16:00 часа 12-километровия периметър в област Перник. Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на магистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти.

При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 12-километровата отсечка от 25-и км до п. в. „Долна Диканя“ (37-и км), където ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава без ограничения в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Облицовъчни окопи (канавки) се почистват и на автомагистрала "Хемус". От пътната агенция съобщиха, че на 22 и на 23 август от 6:00 ч. до 17:00 ч., поетапно ще се променя организацията на движение в посока Варна в участъка от „Хемус“ от 8-и до 22-и км на територията на Софийска област, като временната организация е за почистването на канавките. Дейностите ще се извършват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техника. При изпълнение на работата трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента без ограничения.