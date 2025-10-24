Пускат парното в Пловдив от понеделник

EVN Топлофикация започва поетапно подаване на топлинна енергия за всички свои клиенти от 27 октомври. С оглед на понижаването на температурите и с цел осигуряване комфорта на своите клиенти, дружеството обявява началото на отоплителен сезон 2025/26 г.

Пускането на отоплението ще се осъществи поетапно в следния ред, съобразен с нормативната уредба:

- детски и здравни заведения

- училища и други учебни заведения

- обществени и стопански сгради

- жилищни сгради.

Важно е регулиращите вентили на радиаторите да бъдат отворени на максимум. Това ще позволи ефективно обезвъздушаване на отоплителните тела и по-качествено отопление. След включване на отоплението във вашата сграда регулирайте степента на загряване по желание, призовават от дружеството.

И още:

Проверете индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ), както и регулиращите вентили на радиаторите. В случай, че дисплеят на ИРУ е без показания или самото устройство не е закрепено за радиатора се обърнете своевременно към вашия топлинен счетоводител.

Проверете водомерите за битова гореща вода в имота: при забелязана неизправност - неотчитане на потребление, нарушена цялост на пломба/метрологичен стикер, изтекъл срок на метрологична проверка - сигнализирайте топлинния счетоводител. При неизправност следва начисление, което може да избегнете.

В случай че през следващите дни температурите се повишат, абонатни станции ще се изключат автоматично. Това е възможно благодарение на инсталираните температурни датчици.