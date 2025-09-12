Промени в движението в София заради ремонта на Стамболийски до 20 декември

OFFNews 12 септември 2025 в 10:19 107 0
От утре до 20 декември се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски“ между бул. „Вардар“ и бул. „Константин Величков“. Отваря се за движение кръстовището на ул.“Вардар“ и бул.“Ал.Стамболийски“. Причината е ремонтът по "Александър Стамболийски", съобщи Столична община. 

За същия период се въвеждат и промени в организацията на движение на част от градския транспорт:

Мотрисите от трамвайна линия № 10 ще се движат от метростанция „Витоша“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“/бул. „Константин Величков“ и по бул. „Константин Величков“ по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика, двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 8ТМ, която ще се движи с маршрут: от ж.к. Люлин 5 (крайна станция на трамвайна линия № 8) по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, наляво по бул. „Панчо Владигеров“, по бул. „Царица Йоана“, по ул. „Ген. Асен Николов“, по ул. „Търново“ до ж.к. „Люлин 8“ (крайна станция на автобусна линия № 42).

Считано от 15.09.2025 г. се променя маршрутът на ученическата автобусна линия У1 както следва (в посока 32 СОУ „Св. Климент Охридски“): от Балканкар АД по маршрута до кръстовище бул. „Вардар“/ул. „Алеко Туранджа“, направо по бул. „Вардар“ и от кръстовището с бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута.

Възстановяват се маршрутите на автобусни линии № 56 и 77.

Като обходни маршрути за движение на автомобилното движение могат да се използват:

- По ул.“Антон“ и бул.“Тодор Александров“;

- По ул.“Христо Благоев“ и ул.“Алеко Туранджа“.

